歐股收市做好　馬莎百貨急跌9%

歐股收市做好，英國富時100指數收報7,598點，升23點或0.31%；德國DAX指數收報13,495點，升174點或1.31%；法國CAC指數收報6,042點，升11點或0.19%。

歐盟委員會主席萊恩表示，要在2020年底前與英國就英歐未來關係的所有方面達成協議，基本上是不可能。

個股方面，英國超市Tesco公布，撇除能源價格後的截至1月4日19周可比較銷售額按年下跌0.9%，主要受累於持續受壓的亞洲及中歐業務。Tesco股價全日上漲0.92%。

另外，馬莎百貨指2020財年第三季銷售按年跌0.6%，惟其確認全年業績指引，股價收市急跌9.01%。

法國餐飲服務和設備管理公司Sodexo指2020財年首季銷售大增7%，主要受世界盃橄欖球賽帶動，惟股價全日跌6.29%。

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