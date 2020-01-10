美股收市：道指升211點　與標指納指齊創新高

中東緊張局勢稍緩，投資者入市態度樂觀，美股3大指數齊創收市新高。道指收報28,956點，升211點或0.74%；標指收報3,274點，升21點或0.67%；納指收報9,203點，升74點或0.81%。

中美貿易談判進展正面，中國商務部周四(9日)證實，由國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，在下周一(13日)至下周三率團訪問華盛頓，簽署「首階段」貿易協議。

美國總統特朗普周四稱，在簽署首階段協議後，會即時啟動第二階段貿易談判，但可能要等到11月大選之後，才會簽署落實。

對於後市，測市「神準」的曾經美股大好友、沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)警告，雖然美股2020年開局強勢，但恐面臨調整。

西格爾說，現時市場動力足夠推動股市上漲，惟投資者無法知道這種動力何時完結。他續指，目前市場未有迹象轉勢，但投資者始終會獲利離場。

他認為，情況好像去年1月，美股表現非常強勢，惟到2月至夏季卻持續出現調整。

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