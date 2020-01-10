【專家點評】古勝：亂世投資賺錢其次　保本首要

美國總統特朗普發表的講話沒有市場想像般凶狠，全球股市應聲上揚，恒指周四一度重上28,400點樓上，手機設備股及內需股發力。

之不過，老古都係認為，農曆新年前可以逐步逢高減磅，謹記有胡食沽貨獲利唔會有錯，錯只錯在之後有冇因應情況再作行事。更何況呢兩個月港股真係升咗唔少，獲利過年沖喜吓，唔好貪勝不知輸，尤其係如今國際形勢時刻在變，投資者既無法預測，就惟有謹慎行事。亂世投資，賺錢其次，保本首要。

之不過，始終汽車業是重工業的重要產業，內地政府不可能讓本土車企這樣沒落下去，到底前年開始實施的新能源車雙積分制，未來幫唔幫到本地車企，5G技術能否吸引中、外車廠展新的合作潮，一切睇政策風向能否帶動資金流。

講到油價，內地去年12月份通脹率按月持平，略低於預期，但仍算是高企不下。未來油價走向，將影響內地通脹水平，暫看首季還是通脹難以大幅回落，經濟增長放緩與通脹高企的問題會愈見凸出，並成為限制內地股市投資氣氛的一道阻力，投資者須注意。

東方產經專欄作者 古勝

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