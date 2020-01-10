【專家點評】古勝：亂世投資賺錢其次 保本首要
2020年01月10日 07:30
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美國總統特朗普發表的講話沒有市場想像般凶狠，全球股市應聲上揚，恒指周四一度重上28,400點樓上，手機設備股及內需股發力。
之不過，老古都係認為，農曆新年前可以逐步逢高減磅，謹記有胡食沽貨獲利唔會有錯，錯只錯在之後有冇因應情況再作行事。更何況呢兩個月港股真係升咗唔少，獲利過年沖喜吓，唔好貪勝不知輸，尤其係如今國際形勢時刻在變，投資者既無法預測，就惟有謹慎行事。亂世投資，賺錢其次，保本首要。
時值年尾，內地唔少民工都經已啟動回鄉過年之旅。到年尾又係換新車等去舊迎新消費旺季，所以短期內消費股可以看高一線。見到昨日吉利汽車(00175)股價叩16元關，除了因為母公司與奔馳成立合營相關消息之外，相信與旺季銷情有關。若然市況就到，吉利呢浪順勢踩油上，有勢試17至18元水平。
講到車股，其實中東局勢緊張，油價上升，對新能源汽車股唔係壞事，皆因汽油成本上升，可以鼓勵更多車主選擇新能源汽車。內地汽車市場龐大，作為官方支持的新能源車龍頭企業的比亞迪股份(01211)，應該有運行，誰知去年的銷情令人失望，全年計汽車銷量僅46.1萬輛，按年減11%。一來市場增長開始飽和，二來經濟景氣轉弱，消費市道不如前，再加上新能源車的車企補貼逐步取消，內內外外的競爭日趨激烈。若然美資電動車企未來真的加大在內地市場的銷售，對比亞迪而言不無挑戰。
之不過，始終汽車業是重工業的重要產業，內地政府不可能讓本土車企這樣沒落下去，到底前年開始實施的新能源車雙積分制，未來幫唔幫到本地車企，5G技術能否吸引中、外車廠展新的合作潮，一切睇政策風向能否帶動資金流。
至於呢期成資金焦點的油金股，周四回吐。惟老古相信，油金股升浪尚未完結。其中油股首選仍然是中海油(00883)，而金礦股就好多選擇，中線則可揀跟緊金價表現的黃金ETF。
講到油價，內地去年12月份通脹率按月持平，略低於預期，但仍算是高企不下。未來油價走向，將影響內地通脹水平，暫看首季還是通脹難以大幅回落，經濟增長放緩與通脹高企的問題會愈見凸出，並成為限制內地股市投資氣氛的一道阻力，投資者須注意。
東方產經專欄作者 古勝
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