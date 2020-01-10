【市前重點睇】美股再創新高 金價連日回吐
2020年01月10日 07:42
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●美匯指數於97.45水平上落，離岸人民幣(CNH)徘徊於6.9249，美元兌日圓見109.5，港匯高見7.7667，歐元處1.1107，英鎊跌至1.3069。金價反覆企1,552美元。布油處65.37美元，紐油見59.65美元。道指期貨上升。
●中國證實副總理劉鶴下周一至三(13至15日)將率團赴華盛頓簽署第一階段貿易協議，美國總統特朗稱將「馬上」開始與中國的第二階段貿易談判，但可能要到美國大選之後才能完成。
●美股三大指數齊創收市新高。道指收報28,956點，升211點或0.74%；標指收報3,274點，升21點或0.67%；納指收報9,203點，升74點或0.81%。 https://bit.ly/35FJGue
●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，對於聯儲局去年3次減息行動感到滿意，相信今年不會改變現時的利率水平。
●聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預計，美國經濟可能在今年合理地「軟着陸」，相信可以避免衰退。
●美國上周首次申領失業救濟人數減少9,000人，至21.4萬人的5周新低，略少過預期的22萬人，反映就業市場維持穩健。
●美國10年期國債孳息率跌1.93點子，報1.8545厘。
●港股ADR指數收報28,573點，升12點。騰訊控股ADR收報392.09元，較港收市升2.09元。
●即月恒生指數夜期收報28,584點，跌38點，高水23點，成交21,062張。
●國際金價連跌兩日，紐約期金收報每安士1,554.3美元，跌5.9美元或0.4%。
●紐約期油收報每桶59.56美元，跌5美仙或0.08%；布蘭特期油收報每桶65.37美元，跌7美仙或0.11%。
●英國富時100指數收報7,598點，升23點或0.31%；德國DAX指數收報13,495點，升174點或1.31%；法國CAC指數收報6,042點，升11點或0.19%。 https://bit.ly/37TVAls
●英國首相約翰遜的脫歐協議獲英國下議院通過，現已提交上議院表決。
●北京大學教授、中國人民銀行前貨幣政策委員黃益平表示，中國政府給國有企業用於研發的資金可能遭到浪費。 https://bit.ly/36LeHhO
●零售閉翳，大行嗌沽收租股。 https://bit.ly/37Lxycq
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