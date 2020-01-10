【股民熱話】點解樓價跌　地產股唔一定冇運行？　

香港經濟持續轉差，樓價承接力受考驗。去年末季香港樓市已開始出現疲態，二手劈價成交個案增加。新年伊始，唔少投資銀行都出研究報告，唱淡香港樓市，認為今年樓價下跌，跌幅甚至達一成。之不過，其實睇淡短期樓價，唔代表所有地產股都會冇運行！

點解咁講？首先需要明白的是，股市表現與實體經濟表現並不同步，前者往往行先六個月。觀恒生地產分類指數，由去年4月高位45,891點，反覆回落至去年8月低位35,380點，之後轉反覆，至上月又再展升勢，本月初一度重上250日線40,000點樓上，現處39,600點水平，表現與樓價走勢顯然是有所差別。

事實上，地產股都有分發展股及收租股。若然主力做發展住宅的地產股，理論上今年展望並不悲觀，整體上會以「穩」為主，皆因客觀上香港的住宅供應並不大可能在短期內大幅增加，供需失衡問題持續，加上內地對港住宅投資有一定需求，故相信住宅樓價有波幅，但仍會維持在相對高位，並沒有大跌之虞。故投資者可留意地產發展股表現，在超賣時分段收集，超買時沽出獲利，炒波幅上落搵食。

至於收租股，今年確實係比較悲觀，皆因全球商業景氣轉弱，以及香港旅遊及零售市道不景，打擊商舖及寫字樓需求，相信今年商舖和寫字樓租、售價會有雙位數字的調整幅度，以租金為主要收入的收租股自然閉翳，甚至會影響派息，股價或會因應年內租金跌幅表現會進一步調整，故不建議沾手。

東方產經專欄作者 帥哥

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