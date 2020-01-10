亞洲股市：日股升逾70點　韓澳股齊揚

美伊戰局未有進一步惡化，加上中方落實下周赴美，與美方簽署「首階段」貿易協議，美股三大指數齊創收市新高；亞洲主要股市跟升，日本日經225指數早段升逾70點或0.3%，報23,813點。

板塊方面，資訊技術及通訊服務股升0.7%至0.9%，地產股升0.4%。個股中，太陽誘電及大日本製藥升逾1%，軟銀漲2%，日產汽車則跌0.4%。

南韓首爾綜合指數亦升5點或0.2%，報2,192點。個股中，日進鑽石飆7%，KR汽車漲超過4%，三星電子升近2%。

澳股續創新高，澳洲悉尼普通股指數最新升42點或0.6%，報7,033點。板塊方面，資訊技術及醫療保健股均升逾1%，金融股升0.7%。個股中，卡隆能源升4%，澳洲礦業揚升6%。

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