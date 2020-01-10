【專家點評】陳汝銘：彩客化學績佳趁低吸

早前公布截至2019年6月30日止半年業績，收益為10.75億元人民幣(下同)，較2018年同期上升約42.5%；毛利約為人民幣6.7億元，同比上升161.2%；純利為4.06億元，按年增加234.7%。每股基本及攤薄盈利為0.39元，按年上升225%。

按產品收入劃分，染料及農業化學品中間體收入較去年同期增加約48.6%，至9.04億元，佔集團整體收益約84.1%。期內市場上其他化工企業發生安全事故，加上政府環保措施持續強化，集團核心產品DSD酸的市場供應持續短缺，產品銷售價格持續上漲，以致該板塊整體毛利上升197.1%至6.15億元，毛利率上升34個百分點至68%。

集團作為精細化工行業的龍頭企業，不斷提升現有產品的生產工藝和質量，降低生產成本，並且繼續加大對環保的投入及環保技術的研發。而集團亦有發展電池材料及環保技術諮詢服務，相信能為股東創造更多價值。建議可在1.75港元附近買入，目標2.25元，如失守1.65元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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