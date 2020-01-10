【港股開市】騰訊及阿里做好　融創挫近6%

美股再創新高，港股開市升104點，恒生指數報28,665點；國企指數高開31點，報11,312點。

騰訊升1.2%報394.8港元，續創8個月高位；阿里巴巴升0.4%，創216.6元新高；小米集團升0.8%報11.6元；美團點評跌0.3%報108元。

內銀股個別發展，工商銀行及建設銀行升1%及0.9%合力撐市；中國銀行升0.3%；農業銀行跌0.3%；交通銀行因管控不力被銀保監罰款，股價跌0.5%。

石油股持續回吐，中國石油跌0.5%；中國海洋石油及中國石化跌0.3%及0.2%。

融創中國配股集資80億元，股價跌5.7%報44元。其他內房股偏軟，碧桂園跌0.8%，是表現最差藍籌；中國海外跌0.3%，龍湖集團偏軟。

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