屯門住宅地已截標：至少收16份標書 中港財團爭奪
2020年01月10日 10:26
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屯門第48區青山公路──青山灣段住宅用地已於中午12時截標，為今年首幅截標地皮。據現場所見，至少收到16份標書，入標者包括長實集團(01113)、恒基地產(00012)、信和置業(00083)、嘉華國際(00173)、華懋、佳兆業(01638)、遠東發展(00035)、佳明集團控股(01271)、嘉里建設(00683)、永泰地產(00369)、建灝地產及多個不知名財團。另外，新鴻基地產(00016)確認獨資入標。
嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，集團獨資入標。該地皮有海景，會按市場出價。
佳兆業集團(01638)傳媒及投資者關係部總監蔡晋表示，屯門屬理想地段，看好後市發展，形容出價合理及有競爭力。
佳明集團項目經理曾嘉敏指出，屯門地皮地形理想，享有海景，預計發展「上車」單位。她認為，現時息口低，剛性需求大，看好後市發展，但不會出天價競投。
建灝地產行政經理林綺華稱，集團獨資入標。她又指，同區住宅需求大，地皮可提供小型單位，但透露會審慎出價。
上述地盤佔地約143,774方呎，可建總樓面約582,903方呎，市場估值約29.1億至37.9億港元，每方呎樓面地價5,000至6,500元。
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