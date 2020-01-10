屯門住宅地已截標：至少收16份標書　中港財團爭奪

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，集團獨資入標。該地皮有海景，會按市場出價。

佳明集團項目經理曾嘉敏指出，屯門地皮地形理想，享有海景，預計發展「上車」單位。她認為，現時息口低，剛性需求大，看好後市發展，但不會出天價競投。

建灝地產行政經理林綺華稱，集團獨資入標。她又指，同區住宅需求大，地皮可提供小型單位，但透露會審慎出價。

上述地盤佔地約143,774方呎，可建總樓面約582,903方呎，市場估值約29.1億至37.9億港元，每方呎樓面地價5,000至6,500元。

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