港股格局：姚浩然料阿里巴巴仍有動力向上

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，中東緊張局勢紓緩，市場避險情緒降溫，加上中美確認將在下周簽署首階段貿易協議，隔晚美國股市繼續破頂。至於港股方面，利好因素仍然存在，包括人民幣明顯偏強，有利在港上市的中資股。

另外，港元匯價亦強勢，港股估值唔算高，或會吸引資金繼續流入。他預期，恒指下一較大阻力在去年7月高位約29,000點水平，支持位則約在28,000至28,200點，暫時大市仍反覆偏好，未來宜留意成交金額能否配合，若成交進一步增加，意味着上升動力增強，但如成交持續低迷，上升動力未必太強。

內需相關股近日表現強勢，姚認為主要由於內地經濟未必如想像中弱，若中美達成貿易協議，則出口方面亦有望保持穩定。另外，個別板塊今年為奧運年，市場對體育用品股睇高一線，但相關股份日前已炒高，短線或須先行整固，有機會由其他板塊接力，消費股如啤酒股相對落後，值得留意。

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