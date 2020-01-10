【專家樓評】李志成：樓價或農曆年後反彈

踏入2020年，市場已經有多個利好消息。近日有不少新盤起動，今年頭炮天水圍新盤過去周末首輪銷售，即日幾近沽清，西營盤新盤亦都開價搶攻，價錢有競爭力，預計吸納大批購買力。樓市有機會乘勢反彈，有意置業人士不妨積極睇樓搵筍盤，把握入市良機。

觀乎政經因素，人民銀行降準放水8,000億元人民幣，降低融資成本，力穩經濟，加上中美貿易戰緩和，美國總統特朗普宣布兩國於1月中簽署首階段貿易協議，有助穩定市場信心，帶動港股造好，樓市氣氛亦好轉。

至於樓價走勢，差估價署最新數據顯示，2019年11月份私人住宅售價指數報384.1點，按月升1.78%，當中以中小型單位升幅較顯著。指數終止5個月連跌，按年則升4.72%。不過指數有所滯後，樓價指數回升主要反映2019年10月政府宣布放寬1,000萬元或以下物業按揭樓價上限後，樓市短暫亢奮，二手市場交投活躍的情況。

而土地註冊處資料顯示，撇除一手公營房屋，2019年12月錄得3,318宗住宅物業註冊，比11月少約44.1%，創近一年新低。事實上，受長假期業主外遊因素影響，年底為樓市傳統淡季，但預期隨着中美貿易戰影響逐漸淡化，外圍因素向好，樓市有機會於農曆新年後反彈。

香港置業行政總裁 李志成

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