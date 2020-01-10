內地去年逾500家房企破產 未來存活率恐得一成
2020年01月10日 11:07
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
內地政府實施調控政策管控企業融資，房地產企業首當其衝。內地傳媒報道，去年內地宣布破產的房企高達525家，而且主要集中在下半年，12月則為全年高位，顯示內房企業競爭愈來愈激烈，分析指「大洗牌」時代已來臨，未來最多9成的中小房企恐被淘汰。
根據中國指數研究院數據，2019年內地房地產企業銷售榜前3名分別是碧桂園(02007)、萬科(02202)及中國恒大(03333)，全口徑銷售金額分別是7,715億、6,312億及6,080億元人民幣(下同)，要進入前3名的門檻須突破6,000億元，而首10名門檻則是2,425億元，按年高出21%。另外，在前20名內房中，19家在2019年實現正增長。
然而，去年內房融資政策持續收緊，限制愈來愈多，中小房企資金鏈一度瀕臨斷裂，高負債率的中小房企面對生存危機，525家破產房企多數為不知名的中小房企，分析人士認為，至2020年業內廝殺將更為激烈，行業集中度有望進一步提升。
同策諮詢顧問總監張宏偉預測，中小房企被淘汰是必然的趨勢，以傳統住宅開發為主要領域的中小房企，80%至90%將被淘汰，而大型房企將佔領市場。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。