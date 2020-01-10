內地去年逾500家房企破產　未來存活率恐得一成

內地政府實施調控政策管控企業融資，房地產企業首當其衝。內地傳媒報道，去年內地宣布破產的房企高達525家，而且主要集中在下半年，12月則為全年高位，顯示內房企業競爭愈來愈激烈，分析指「大洗牌」時代已來臨，未來最多9成的中小房企恐被淘汰。

然而，去年內房融資政策持續收緊，限制愈來愈多，中小房企資金鏈一度瀕臨斷裂，高負債率的中小房企面對生存危機，525家破產房企多數為不知名的中小房企，分析人士認為，至2020年業內廝殺將更為激烈，行業集中度有望進一步提升。

同策諮詢顧問總監張宏偉預測，中小房企被淘汰是必然的趨勢，以傳統住宅開發為主要領域的中小房企，80%至90%將被淘汰，而大型房企將佔領市場。

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