【專家樓評】陳坤興：樓價整固期未完

2019年已經過去，受中美貿易爭拗及連串社會事件影響，過去一年是艱巨的一年。不過整體2019年一手交投卻顯著增加，但同時二手成交量卻持續回落，全年二手註冊宗數約41,300宗，比對於2018年全年的43,288宗回落約4.6%，在「一手旺、二手靜」的形勢下，令去年總體住宅成交量逆市上升，全年共錄得約62,340宗，較2018年只有約59,000宗成交，逆市上升約5.7%。

展望2020年，儘管中美貿易爭拗已暫告一段落，不過持續半年的社會事件仍然未解決，表面有所降溫，但相信緊張氣氛仍會持續，預期今年的本地經濟環境仍然荊棘滿途，樓價整固期仍未結束。不過市場供應仍然不足，市場需求仍然殷切，相信未來樓價交投或許會穩步前行，期望一、二樓市交投亦可同步增長。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

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