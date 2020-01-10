投資大師韋恩：中美達成第二階段貿易協議有難度

中美將於下周簽署第一階段貿易協議，不過投資名宿、黑石私人財富副主席韋恩(Byron Wien)卻質疑兩國在貿易方面是否還會取得更大進展，更料未來一段時間的成果可能亦僅止於此。

美國總統特朗稱將立即開始與中國的第二階段貿易談判，但可能要到美國大選之後才能完成。然而韋恩預期，中美要達成第二階段協議很難，甚至是遙不可及。

不過，向來看好中國股市的韋恩未有改變積極看法，並稱「去年我看好中國，並且回報很好，今年我依然樂觀。」惟他未有透露今年A股走勢的預測。

他去年1月時曾預期，中國股市將引領新興市場反彈，滬綜指將飆25%。去年，滬綜指實際上升22%，超過MSCI新興市場指數15%的回報。

韋恩亦建議機構投資者將10%的資產分配予新興市場。在亞洲其他地區，預計印度政府將繼續實行對企業友好的改革，印度股市2020年有望增長20%。

美股方面，他指隨着聯儲局減息，估計將推動標普500指數突破3,500點。

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