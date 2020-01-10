【專家樓評】黃詠欣：小額債務或令按揭審批受阻

不少人買樓前，都會先行計一計能否通過壓力測試，不過如果有小額貸款/私貸等，都有可能導致不能通過壓力測試。銀行計算「供款與入息比率」時，當中的「供款」，除指按揭供款額外，仲包括其他債務的供款，如私人貸款、稅貸、卡數等，雖然這些債務總額較按揭金額小，但亦有可能就因為每月多了數千元供款而未能通過壓力測試，屆時可能會減少批出成數。

若果有小額債務而影響按揭批核的話，銀行在批按揭時會出一個「原則性批准」(conditional offer)，要求申請人在提款前證明已清還債務才會放款。

由於就算清還了債務，信貸報告最快都要1個月才會反映出來，因此銀行需要申請人自行呈交清數的證明，故此申請人謹記在清數時必定要取回有關的收據(settlement proof)。根據過往經驗，敍做60%或以下按揭成數的客戶，部分銀行可接受有3至6個月內的私人貸款剩餘期數，仍願意批出按揭。而對於要申請80%、90%高成數按揭的人士，好大機會要先清還債務才能批出貸款。

另外有部分私人貸款可能沒有在信貸報告中顯示，這是否代表不會影響到按揭審批？這個情況，大家要留意所提交作入息證明的銀行戶口，是否有顯示固定還款的過數紀錄，如每月定時有5,000元支出，做按揭時銀行會查詢並要求貸款人證明款項用途，所以即使信貸報告看不到私貸的紀錄，一樣有機會影響到按揭審批的。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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