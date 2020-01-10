【午市重點睇】港匯衝高位後回順　人民幣徘徊6.93關

●美匯指數跌至97.42；港匯曾飆至7.7624的3年高位，其後回順，最新企7.7654；離岸人民幣(CNH)於6.93關爭持；美元兌日圓報109.54；歐元升上1.1108；英鎊漲至1.3068。金價低見1,546美元；布油跌至65.15美元；紐油弱見59.35美元。道指期貨升不足百點。

-藥明生物大股東折讓近7%配股，套現逾58億元。

-融創中國折讓配股淨籌79億，股價曾挫6%

-新股專輯：尚晉超購16倍，中國宏光定價0.77元。

●【即市分析】

●【專家點評】

●亞洲股市：日韓澳股齊升。

●日本去年11月家庭支出跌幅收窄至2%，連跌兩個月。

●人民幣兌每美元中間價為6.9351，較上日上調146點子。

-人行連續13日不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣Shibor︰隔夜息續升至1.77厘。

●【專家樓評】

●港元拆息︰隔夜息回升至2.37厘，是自去年12月31日以來的最高水平；1個月期漲至2.18厘，升逾5%，為去年12月2日以來最大漲幅。

－－－－－－