【午市重點睇】港匯衝高位後回順 人民幣徘徊6.93關
2020年01月10日 12:04
東網電視更多新聞短片
●美匯指數跌至97.42；港匯曾飆至7.7624的3年高位，其後回順，最新企7.7654；離岸人民幣(CNH)於6.93關爭持；美元兌日圓報109.54；歐元升上1.1108；英鎊漲至1.3068。金價低見1,546美元；布油跌至65.15美元；紐油弱見59.35美元。道指期貨升不足百點。
●恒生指數半日升15點或0.06%，報28,576點。https://bit.ly/2QXzSq4
-藥明生物大股東折讓近7%配股，套現逾58億元。
-融創中國折讓配股淨籌79億，股價曾挫6%
-新股專輯：尚晉超購16倍，中國宏光定價0.77元。
●【港股格局】姚浩然料阿里巴巴仍有動力向上。https://bit.ly/2FBk7ju
●【即市分析】
-友邦會破頂向上抑或呈雙頂回落？https://bit.ly/2uBLw2r
-安踏體育醞釀破頂。https://bit.ly/2NbS5iy
●【專家點評】
-陳汝銘：彩客化學績佳趁低吸。https://bit.ly/2uAhNXC
-古勝：亂世投資賺錢其次，保本首要。https://bit.ly/2tOb4bX
-陳蓓敏：中國人壽估值吸引。https://bit.ly/2FGOy7z
-陳健豪：金價調整後博反彈。https://bit.ly/2FEH2tS
●【股民熱話】點解樓價跌，地產股唔一定冇運行？https://bit.ly/2NbOYqV
●亞洲股市：日韓澳股齊升。
●日本去年11月家庭支出跌幅收窄至2%，連跌兩個月。
●A股快報：滬綜指半日跌8點或0.26%，報3,086點。https://bit.ly/308XcoN
●內地去年逾500家房企破產，未來存活率恐得10%。https://bit.ly/2R2thuv
●人民幣兌每美元中間價為6.9351，較上日上調146點子。
-人行連續13日不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息續升至1.77厘。
●【專家樓評】
-李志成：樓價或農曆年後反彈。https://bit.ly/37Pp588
-陳坤興：樓價整固期未完。https://bit.ly/2QHfZoq
●港元拆息︰隔夜息回升至2.37厘，是自去年12月31日以來的最高水平；1個月期漲至2.18厘，升逾5%，為去年12月2日以來最大漲幅。
●屯門住宅地截標：至少錄得16份標書，中港財團參與競投。https://bit.ly/30eeb9y
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。