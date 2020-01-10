國美金融科技發盈警　料去年由盈轉虧

董事會認為，期內業績預計由盈轉虧，主因：(1)預期該年度將就應收貸款及其他應收款項確認減值虧損撥備不少於3,100萬元，較2018年同期確認之金額高出最少約1,700萬元。特別是集團已於去年12月31日就約6,400萬元之應收兩名客戶貸款錄得應收貸款減值撥備約1,100萬元，而公司管理層現時仍在確定撥備金額；(2)預期該年度將就其他無形資產確認減值虧損撥備約1,100萬元；及(3)預期該年度將由於美元兌港元貶值，而錄得匯兌虧損約500萬元，而2018年同期則錄得匯兌溢利約381.6萬元。

－－－－－－