【專家樓評】汪敦敬：香港樓價見底回升？

近期有數個傳媒朋友向筆者查詢：為甚麼市面上會見到有新高價的成交，但同時又有劈價的成交，究竟樓市會繼續跌還是將會出現「小陽春」?

筆者的睇法如下：其實我之在此專欄曾分享香港的經濟沒有出現結構性改變，而且在社會事件後，近期的經濟已經出現新的穩固數據，譬如：M3 (泛指總存款量)繼續創新高，新的住宅供應明顯減少，以及香港金融中心的實力，包括股票市場穩固地繼續成長等。

踏入新一年，筆者見到市場多了不少購買力，包括：

1) 白居二 (白表居屋第二市場計劃)。

2) 與二手住宅價格相若的一手樓花，如天水圍Wetland Seasons Park，新盤令到市場購買力活躍。

3) 銀行按揭取態較去年年尾時積極得多；

筆者會這樣形容現時的市場，小部分板塊已經是谷底回升，居屋市場開始率先啟動，接着是500萬元或以下的兩房私樓板塊，有關放盤量開始減少，即是下一步會找到谷底，然後會到800萬元或以下的私樓板塊。

到了今日，可以說是較大部分的板塊仍然未完成調整，但小部分板塊已開始啟動或完成調整，筆者認為買家應該要盤算不買樓的風險，就按自己的需要去掌握入市時機！

祥益地產總裁 汪敦敬

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