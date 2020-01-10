【瑞通推介】舜宇股價回穩　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美伊緊張局勢緩和，加上中國商務部證實副總理劉鶴將於下周一至周三(13至15日)率團訪問華盛頓，簽署首階段貿易協議，美股隔晚再創收市新高。道指收報28,956點，升211點或0.7%。

恒指周四(9日)以全日高位28,561點收市，升473點或1.6%。周五(10日)早段靠穩，於28,600點水平爭持。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾4,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,900萬元，反映投資者預期後市將見調整。周四其牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

中方確認劉鶴將赴美簽首階段貿易協議，受貿易戰影響較大的手機設備股飆升。舜宇光學科技周四以近全日高位141元收市，急漲6.6%，一舉收復10天和20天線。另集團周四收市後公布，去年12月手機鏡頭出貨量按年上升67.8%，手機攝像模組出貨量按年上升79.2%。周五早段升勢未止，重返143元之上，升幅逾1%，暫連升4個交易日，後市留意52周高位149元的阻力。周四有逾570萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流入。

吉利汽車母企吉利控股與奔馳組建合資公司，開發高端電動智能汽車。另乘聯會公布，中國去年乘用車銷量按年跌7.5%。吉汽周四逾8個月以來首次重返16元之上收市，升幅3.4%，周五早段好淡爭持，留意能否突破年內高位16.28元。該股股價多次挑戰16元水平，未能企穩，技術上逐漸形成上升三角形，屬利好格局。周四分別有146萬和42萬元淨流出其好倉和淡倉。

友邦保險周四以全日高位85.6元收市，升幅2.1%，周五早段略回，力守85元。集團近日證實區域首席執行官已離職。周四分別有2萬和95萬元淨流出其好倉和淡倉。

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