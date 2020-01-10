【瑞銀推介】融創消除不明朗因素　可吼Call輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：中央於本周初降準0.5個百分點，加上戶籍改革政策，有機會利好二三四線城市，刺激相關城市的房住需求，有利內地樓市。

雖然本周內房股表現未有突出，不過由於去年年尾至今累積升幅不少，加上政治利好整個內房的營商環境，去年11月中至今累升超過3成的融創中國終於加入配股潮，周四(9日)公司公布以每股42.7至43.7港元，配售1.64億股新股，集資最多71.6億元，配股後所籌資金將用作一般營運資金用途。

融創中國股價周五(10日)最多下跌超過6%，其後跌幅收窄，由於不少內房都配股，市場一直預計融創始終會加入配股行列，現在公司終於公布配股，某程度上消除了不少不明朗因素，投資者可留意是次股價調整後會否重展升浪。

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