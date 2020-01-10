樓價UPDATES：特色戶放盤　代理送訂到東京

特色戶放盤罕有，近期連錄成交，包括何文田德福閣連天台戶，代理送訂到東京完成交易，連車位成交價2,048萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣樂融軒高層B室，實用面積501方呎，兩房間隔，原先叫租23,000元，見臨近農曆新年租務淡季，加上租客背景簡單，最終願減3,000元以20,000元租出，實用呎租40元。

●西灣河欣景花園4座低層B室，實用面積652方呎，套三房間隔，向西南，於1月初收回單位，叫租25,000元放盤，打算於農曆新年前租出，放租不足5日，即以23,000元租出，實用呎租35元。

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九龍區

●何文田德福閣頂層特色戶，實用面積981方呎，套三房間隔，另設工人房及919方呎天台，現連同車位以2,048萬元易手，實用呎價20,877元，新買家為外區客，鍾情放盤擁偌大天台，考慮片刻即決定入市作新居之用，惟原業主舉家外遊，代理不惜送訂到東京，原業主於2014年9月以1,410萬元連車位入市，持貨5年多，現沽貨帳面獲利638萬元離場，單位期內升值45%。

●土瓜灣迎豐中層F室，實用面積約257方呎，一房間隔，望城市景致，放盤約兩個月，業主原開價570萬元，經議價後減價30萬元或約5.3%，終以540萬元交吉沽出，實用呎價約21,012元。

●九龍灣德福花園K座中層14室，實用面積約494方呎，兩房間隔，遠望獅子山山景，原先以750萬元放盤，直至近日以695萬元沽出，減價55萬元或約7%，實用呎價約14,069元，原業主於2007年6月以約198萬元購入，持貨12年帳面獲利約497萬元，物業升值逾2.5倍。

●將軍澳東港城7座低層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，獲買家即睇即決定購入，由叫價750萬元，議價至713.8萬元成交，減價36.2萬元或約5%，實用呎價約15,417元，原業主於1998年2月以325萬元買入，持貨22年，帳面獲利約388.8萬元，單位升值逾1.1倍。

●將軍澳峻瀅6座中層A室，實用面積694方呎，套三房間隔，享山景，最新以828萬元成交，實用呎價11,931元，原業主於2012年8月以471萬元購入，持貨逾7年，現轉手帳面獲利357萬元離場，單位期內升值76%。

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新界區

●馬鞍山迎海．星灣20座中層G室，實用面積564方呎，兩房連儲物房間隔，開價約1,000萬元，議價後以916萬元易手，實用呎價16,241元，新買家為用家，原業主於2014年以687萬元購入，持貨5年沽出單位帳面獲利約229萬元，單位升值約33.3%。

●沙田第一城本月暫錄約8宗成交，包括40座中層A室，實用面積284平方呎，兩房間隔，以516萬元易手，實用呎價18,169元，原業主則於2006年以117萬元購入，持貨14年，沽出單位帳面獲利399萬元，單位升值約3.4倍。

●沙田銀禧閣高層複式戶，實用面積674方呎，日前以1,000萬元易手，實用呎價14,837元，原業主則於2015年以843萬元購入，持貨5年，是次沽出單位獲利157萬元，單位升值約18.6%。

●元朗朗屏8號5座高層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，放盤約1個月，近日以696萬元沽出，實用呎價約14,118元，原業主於2016年5月以約604.9元購入，持貨逾3年，現轉手帳面獲利約91.1萬元，物業升值約15%。

●元朗區本月至今錄得約25宗二手成交，包括YOHO MIDTOWN第3座中層G室，實用面積475方呎，兩房間隔，開價735萬元，近日減價10萬元，以725萬元成交，實用呎價15,263元，原業主於2012年8月以418萬元買入，持貨7年多，帳面獲利約307萬元，升值約73%。

●天水圍嘉湖山莊美湖居2座高層D室，實用面積540方呎，三房間隔，附連租約，開價578萬元，議價後減價35萬元或6%，以543萬元沽出，實用呎價10,056元，原業主於2010年5月以190萬元買入，持貨約10年，帳面獲利353萬元，單位升值1.9倍。

●馬灣珀麗灣本月暫錄得1宗買賣，其中30座中層B室，實用面積499方呎，兩房間隔，享海景，成交價638.8萬元，實用呎價12,802元，買家為外區上車客，原業主則於2006年以230萬元買入，持貨逾13年，帳面獲利408.8萬元，期內升值約1.8倍。

●東涌映灣園8座高層B室，實用面積729方呎，套三房間隔，向內園，享少海景，以799萬元沽出，實用呎價10,960元，新買家為用家，原業主則於2004年2月以200萬元入市，持貨約16年，帳面獲利599萬元，單位期內升值約2.3倍，屋苑本月錄得5宗成交，平均實用呎價約11,168元。

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