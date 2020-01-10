新地借出元朗地作過渡性房屋項目 佔約30萬方呎
2020年01月10日 15:31
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地皮位於元朗山貝路及涌業路交界。
新鴻基地產(00016)公布，借出一幅位於元朗的土地用作過渡性房屋項目。該幅土地位於山貝路及涌業路中間位置，佔地約30萬方呎，該地現時閒置，由不少植被覆蓋，地皮內的水池將會保留並再作優化。地皮貼近山貝村及采葉庭，距離元朗及朗屏西鐵站約8至10分鐘步程。
該地將以象徵式1元租借予香港聖公會，項目命為同心村，屬過渡性房屋項目，料提供約1,600伙，約5,000名基層市民受惠。
事實上，在剛過去的上月底，會德豐地產就宣布，向非牟利機構以每幅土地1元租金的形式，借出合共逾50萬方呎土地，以興建過渡性房屋，借出年期為八年，涉及多幅位於大埔、屯門及東涌地皮，提供逾2,000間過渡性房屋，預期可惠及逾6,000個家庭或逾2萬名人士。該項目會採用階梯式設計，包括開放式、一房和兩房單位，有太陽能板設計及綠化平台等環保元素。
而恒基地產(00012)於去年11月亦公布借出元朗錦田江夏圍約43萬方呎棕地，將興建二千伙過渡性房屋，料可容納4萬人，涉及1萬個家庭。新世界發展(00017)則在同年九月公布，捐出300萬方呎農地以興建社會房屋，當中3幅鄰近天水圍港鐵站，面積共2.8萬方呎，將興建一個名為光村的創意社會房屋項目。
新鴻基地產執行董事郭基煇稱，過渡性房屋項目同心村，將提供衣食住行齊全的生活配套，屬理想選址，更指設計不似過渡性房屋，項目內將提供中央廣場、兒童設施及市集等。
他又指出，集團於區內有約70個商場或住宅項目，目前有逾300多個空缺，或有機會聘請項目住戶。是次租借出的地皮屬綜合發展區用地，地積比率約0.4倍。他續稱，集團為該元朗項目作環評，顯示該地點生態價值較低。
此外，他又指出，集團於古洞市中心及錦田南也有同類項目推出，預計分別提供250伙及150伙，租借期同樣至少8年，惟未決定受惠機構。
以此計算，該集團合共借出3幅土地，合共提供2,000伙，料可惠及逾6,000個家庭，讓2萬居民受惠。
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