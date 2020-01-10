【fb直播】港股再升唔夠力？吼位開淡倉？
2020年01月10日 16:02
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美伊軍事衝突有緩和迹象，中美亦敲定下周簽署首階段貿易協議，但港股周五(10日)似乎無乜力水，在28,500點反覆上落，利好消息反映晒未？吼位做淡更值博？
地緣政治風險降溫，油價持續回落，三桶油捱沽，華潤置地(01109)是表現最差藍籌。另外，金價亦向下，連帶一眾金礦股亦回吐，有貨及早沽？
繼日前發行5.4億美元優先票據，融創中國(01918)周五(10日)再公布折讓8%配股，集資約80億元，其股價曾應聲挫逾6%，持貨投資者點算好？另外，多隻物業管理半新股跑出，如保利物業(06049)及鑫苑服務(01895)等，高追怕唔怕？
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