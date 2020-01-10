二手樓價指數按周跌0.65%　創9個半月新低

二手樓價持續調整。中原城市領先指數CCL最新報176.98點，按周跌0.65%，創9個半月新低。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.61點，按周跌0.76%。CCL(中小型單位)報177.28點，按周跌0.78%。三大整體指數上周齊升，今周齊跌。近10周計，齊升出現5次，齊跌亦同樣出現5次，走勢一致反覆。

CCL(大型單位)報175.43點，按周升0.08%，結束連跌6周，兼連續3周企穩175點水平，走勢有回穩迹象。

新界兩區樓價今周齊跌，近10周出現5次。新界東CCL_Mass報189.01點，按周跌0.42%，連升3周後正常回軟。新界西CCL_Mass報162.40點，按周跌1.11%，連續5周走勢一跌一升。九龍CCL_Mass報172.16點，按周升0.02%，結束連跌5周。港島CCL_Mass報185.49點，按周跌1.62%，近5周走勢持續一跌一升。

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