【市後重點睇】金價徘徊1550美元 道期穩升
2020年01月10日 16:17
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美匯指數報97.44；港匯曾飆至7.7624的3年高位後，回落至7.7678；離岸人民幣(CNH)見6.9287；美元兌日圓報109.57；歐元報1.1108；英鎊報1.3065。金價處1,551美元；布油報65.42美元；紐油見59.53美元。道指期貨升逾60點。
●恒生指數全日升77點或0.27%，報28,638點，阿里巴巴曾創219元上市新高，騰訊收報398.6元，創一年半收市高位。https://bit.ly/2QXzSq4
-中國資源交通急瀉逾30%，中途停牌。
●A股快報：滬綜指收跌2點，半導體股強勢。https://bit.ly/308XcoN
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-稅務局資料，去年辣招稅收約209.3億元，按年少收158億元。https://bit.ly/2uDigbH
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