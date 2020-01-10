【市後重點睇】金價徘徊1550美元　道期穩升

美匯指數報97.44；港匯曾飆至7.7624的3年高位後，回落至7.7678；離岸人民幣(CNH)見6.9287；美元兌日圓報109.57；歐元報1.1108；英鎊報1.3065。金價處1,551美元；布油報65.42美元；紐油見59.53美元。道指期貨升逾60點。

-中國資源交通急瀉逾30%，中途停牌。

●【大行報告】

●【地產精選】

-15 WESTERN STREET開售：有買家斥1,500萬元購入兩伙，計劃用作收租。

－－－－－－