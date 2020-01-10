長實海澄軒酒店擬將逾七成客房改建住宅

上述酒店佔地約86,114方呎，現為「其他指定用途」註明「酒店」地帶，現要求將「分層住宅(只限設於大規劃改建的現有建築物)」，加入作事前須向城規會提出申請的第二欄用途。項目現提供831個酒店房，計劃將大部分酒店房改裝為住宅，餘下194伙保留作酒店用途，總樓面約591,751方呎，其中住宅樓面將佔約401,828方呎。

申請人指出，上址於1996年被劃作酒店地帶，但隨着旅遊規劃發展改變，馬鞍山酒店需求已逐漸減弱。並認為將大多數單位改作可供出售的住宅，有助滿足市場置業需求，有關改建計劃亦不會改變現有建築物的體積。

資料顯示，長實集團早於1998年透過土地招標，以逾1.2億港元投得該土地，當時每方呎樓面地價僅約199元。

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