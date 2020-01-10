【大行報告】花旗料物管股首季跑贏大市
2020年01月10日 16:55
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花旗發報告表示，在幾個潛在的催化劑推動下，預期物管股表現將在今年首季跑贏大市。該行認為，物管行業的盈利具預示性，料物管股在2019財年盈利或可增長60%以上，首選雅生活服務(03319)和碧桂園服務(06098)。
去年底中央經濟工作會議提出，要做好城鎮老舊小區改造，該行認為有關改造計畫將為物管公司的在管面積帶來增長機會。提供「三供一業」(即供水丶供電丶供熱，以及物業管理）服務的碧桂園服務(06098)，以及有國企支持的物管股如中海物業(02669)等或能受惠。
另外，該行認為，部分物管股或因其強勁收益，會在下次季檢時(2月/3月)有機會被獲納入恒生港股通小型股指數和滬深港通。
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