【零售浩劫】周大福上季港澳銷售挫近四成

集團指出，內地同店銷售於季內錄得2%正增長，好過對上一季減少7%。然而，港澳表現受消費意欲疲弱及客流量放緩的負面影響，導致同店銷售顯著下跌。期內內地珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價為6,700元，高於對上一季的6,400元；港澳珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價則為11,200元，低於對上一季的11,400元。

集團季內於內地淨開設296個零售點，包括淨開設279個周大福珠寶零售點，以及淨開設9個SOINLOVE零售點、4個MONOLOGUE零售點，以及4個周大福鐘錶零售點。在香港、澳門及其他市場，集團淨開設2個周大福珠寶零售點，其中淨開設4個分別位於香港、澳門、新加坡和泰國的零售點及關閉2個位於韓國的零售點，以及開設1個MONOLOGUE零售點、1個SOINLOVE零售點及關閉1個HEARTS ON FIRE零售點。

截至2019年12月31日，集團合共有3,789個零售點。

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