【零售浩劫】周大福上季港澳銷售挫近四成
2020年01月10日 17:00
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周大福(01929)公布，截至2019年12月31日止3個月營運數據。港澳方面，零售值減少38%；同店銷售大減35%；同店銷量則減少47%。內地方面，零售值增加17%；同店銷售增加2%；同店銷量則減少9%。
集團指出，內地同店銷售於季內錄得2%正增長，好過對上一季減少7%。然而，港澳表現受消費意欲疲弱及客流量放緩的負面影響，導致同店銷售顯著下跌。期內內地珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價為6,700元，高於對上一季的6,400元；港澳珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價則為11,200元，低於對上一季的11,400元。
集團季內於內地淨開設296個零售點，包括淨開設279個周大福珠寶零售點，以及淨開設9個SOINLOVE零售點、4個MONOLOGUE零售點，以及4個周大福鐘錶零售點。在香港、澳門及其他市場，集團淨開設2個周大福珠寶零售點，其中淨開設4個分別位於香港、澳門、新加坡和泰國的零售點及關閉2個位於韓國的零售點，以及開設1個MONOLOGUE零售點、1個SOINLOVE零售點及關閉1個HEARTS ON FIRE零售點。
截至2019年12月31日，集團合共有3,789個零售點。
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