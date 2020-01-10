新股專輯：肯德基及Pizza Hut中國母企擬赴港上市
2020年01月10日 17:35
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阿里巴巴(09988)在港作第二上市後，掀起中概股回歸潮。外媒引述消息指，在紐約證券交易所上市的百勝中國(美股：YUMC)正在考慮在香港上市，並最快年內與潛在顧問在香港進行內部和外部討論，惟尚未就潛在上市做出任何決定。
百勝中國在中國內地經營西式快餐店肯德基(KFC)、西式餐飲品牌必勝客(Pizza Hut)、火鍋品牌小肥羊等連鎖餐廳。報道指，目前尚不清楚百勝中國計劃籌集資金的規模，但根據周四(9日)其市值182億美元(約1,419.6億港元)，如果出售5至10%股份，這筆交易的規模或介乎10億至20億美元之間。
事實上，據彭博早前報道，香港交易所(00388)管理層正與攜程在內等在美上市的中國科技企業(中資概念股)商討來港第二上市的可能性，而報道亦引述知情人士稱，有關討論尚屬初步及可能有變。
港交所市場主管姚嘉仁早前接受訪問時曾透露，該所收到不少中概股關於在港上市流程的查詢，當中主要是新經濟公司。
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