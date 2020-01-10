【零售浩劫】時裝店D-mop母企上季港澳同店銷售瀉近三成
2020年01月10日 17:40
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經營零售時裝店「D-mop」、運動服及戶外服生產商永嘉集團(03322)公布，2019年第4季內地同店銷售減少14%；港澳減少29%；台灣及新加坡則增長5%。總結去年全年內地同店銷售減少10%；港澳減少21%；台灣及新加坡則減少7%。
總結去年第4季及全年同店銷售分別減少約17%及13%。然而，高級時裝零售業務同期的整體收益增長則分別增加約46%及44%。有關增長主要源自在內地新店舖表現強勁。大部分新店舖由2019年起開業，於比較期間並無完整經營月份，因而並無計入同店銷售增長率。
截至2019年12月31日，集團的高級時裝零售業務擁有合共252間實體店舖，多於2018年同期的181間。
永嘉集團現時業務在香港和內地經營銷售及生產運動及時裝產品，主要品牌為「D-mop」、「J-01」、「Blues Heroes」、「Loveis」、「Y-3」、「moussy」，以及「SLY」「運動站」。
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