逆勢加薪！港交所上市委員會成員酬金大增五成

去年度，上市委員會成員獲支付的定額酬金為每年10萬元，副主席為每年12.5萬元，主席為每年15萬元。該所去年已指出正檢討有關酬金水平。

上市委員會有四項主要職責，包括監察上市科；對上市科就上市事宜的政策提供意見，並審批《主板上市規則》及《GEM上市規則》的修訂；就上市申請人、上市發行人及有關個別人士的事宜作出重大決定，包括審批上市申請及取消上市地位及紀律事宜；以上市(覆核)委員會的身份作為覆核上市科所作決策的機關。

近年新上市申請數目增加，去年新股集資額便達3,128.8億元，按年上升8%，蟬聯全球新股集資額「一哥」地位。

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