新股專輯：上海建橋教育獲大戶入飛 擬下限定價
2020年01月10日 18:14
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中國上海民辦高等教育商上海建橋教育(01525)將於下周四(16日)首掛，消息人士透露，其國際配售部分認購反應理想，已錄數倍超購，投資者包括多間歐美大型長線基金。另外，公司將以招股價下限每股6.05元定價，希望提供「水位」予投資者。
該公司發售1億股新股，按定價6.05元計，集資6.05億元，所得34.8%將用作收購或投資，以擴大學校網絡，35%用作出資校園建設項目以及購置設備，20.2%用作償還到期短期貸款及長期貸款的即期部分，其餘用作補充公司營運資金及一般公司用途。
值得留意的是，該公司是次引入廈門國貿教育集團、平陽幾何托力、藍通夢百合作基石投資者，合共認購2.16億元。
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