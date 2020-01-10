新股專輯：上海建橋教育獲大戶入飛　擬下限定價

該公司發售1億股新股，按定價6.05元計，集資6.05億元，所得34.8%將用作收購或投資，以擴大學校網絡，35%用作出資校園建設項目以及購置設備，20.2%用作償還到期短期貸款及長期貸款的即期部分，其餘用作補充公司營運資金及一般公司用途。

值得留意的是，該公司是次引入廈門國貿教育集團、平陽幾何托力、藍通夢百合作基石投資者，合共認購2.16億元。

－－－－－－