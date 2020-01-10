好快冧市？超準「牛熊指標」兩年來首發「沽貨信號」

外國傳媒報道，美銀預測非常準確的「牛熊指標」自2018年1月30日後，再次出現「沽出」股票等風險資產的信號！該指標最新升穿8水平，為21個月最高，接近極端看升水平，根據往績，就是股市確信「沽貨信號」。

這指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」，一向較為準確。上次出現「沽售信號」是2018年1月30日，結果環球股市在當年2月就上演大冧市。

該指標推出至今，出現過13次沽售信號，其後每次市場都出現回調，在信號觸發後的3個月裏，標指平均跌幅高達12%；近年出現「買入信號」是2016年6月英國公投脫歐後及2019年1月，股市確實步入升浪。

－－－－－－