新股專輯：本地電子產品回收商富元控股申上市

本地回收及翻新資訊科技及電子產品公司富元控股向香港交所遞交主板上市申請，寶新證券任保薦人。

該公司主要自上游供應商採購可回收的資訊科技及電子產品後，進行各種工序以將自供應商獲取的資訊科技及電子產品轉換為可向客戶銷售的產品。該主營業務在過去數個財年佔總收入97%以上。 此外，公司亦銷售含貴金屬和其它金屬的剩餘元件。該公司的客戶一般將產品出口至海外國家，主要為亞洲發展中國家。

另其營運基地位於新界元朗的工業用地，總建築面積為約463平方米。

據初步招股文件，截至去年10月底止3個月，收入按年增加67.67%至4,469萬元。截至去年7月底止全年，收入按年增15.15%至1.6億元，期內溢利則按年增35.33%至2,593萬元。

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