非洲豬瘟「幫唔到手」　美國豬價去年重挫30%！

儘管中國大陸及其他亞洲國家都因為非洲豬瘟問題，導至豬價大升，但美國的豬農卻未有受惠。外媒報道指，芝加哥商品交易所(CME Group)的豬肉期貨，2019年底價格為每磅 0.71美元，相比去年4月的高位重挫近30%。這主要因為美國豬肉在中美貿戰下成為「犧牲品」。

在中美貿戰打得最火熱時，中國對美國豬相關產品的徵稅達72%，完全摧毀美國豬肉的對華出口；而中國的買家都轉向從歐盟國家及巴西進口。據報道，美國全國的冷藏豬肉囤積達5.75億磅。

不過，隨着中美首階段貿易協議將簽訂，美國豬農對今年的出口都抱有憧憬。Raboresearch的分析師更指，今年由美國出口到中國的豬相關產品，數量和金額都有機會破紀錄。

Gavekal分析師更預測，中國養豬肉業要5年或更長時間才可恢復過來，故相信今年豬價將持續向上。

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