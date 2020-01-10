新盤開價：THE RICHMOND入場費「六球有找」
2020年01月10日 20:48
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The Richmond全盤共設90伙，主打開放式及1房單位，約佔全盤九成。
恒基地產(00012)旗下西半山羅便臣道新盤THE RICHMOND，剛公布首張價單推出30伙，全屬開放式及一房戶，全數單位價單售價均低於1,000萬元，當中價單定價低於800萬元單位共有10伙；而折實平均呎價29,998元，當中3樓C室折實售價598.827萬元。
至於整批單位折實售價最高為898.938萬元，折實呎價介乎28,160至33,096元。
該盤最快農曆新年前開售，料日後單位售價有上調空間。項目設於中環的展銷廳及示範單位將於本周日早上10時半起開放予公眾參觀。
中原李巍表示，西半山THE RICHMOND開價克制，首批平均呎價較同區市價低約兩成，入場費更屬區內新盤超過10年以內最低。他估計，項目日後呎租可達120元，預計將吸引投資者追捧，首批單位反應將理想，料加推單位具加價空間。
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