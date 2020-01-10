中東局勢若再升級 美國料用「神秘力量」維穩市場

中東局勢隨時升級，投資者開始憂慮美國能否保護到自己的金融市場。金融分析師及專欄作家John Crudele表示，美國可以祭出一種「神秘解決方案」，就是出動「暴跌救火隊」(Plunge Protection Team)。

這裏指的是美國前總統列根在1988年設立的「總統金融市場工作組」，回看在1987年股市崩潰後，他便創立了該工作小組，以防範未來可能再度發生股災。

Crudele表示，用好聽的話講，就是該工作組是將金融精英聚在一起，在危機時為總統出謀劃策，解決經濟問題；用更直接的話講，就是該工作組的存在，就是為了在市場處於麻煩的時候操縱市場，這是被戲稱為「暴跌救火隊」的原因。

有報道指，2018年平安夜股市大跌時，美國財政部長姆紐欽就與「暴跌救火隊」成員舉行了電話會議，試圖止住跌勢。雖然最終市場仍大跌，但可看到外界對救火隊的期待。

Crudele認為，如果伊朗仍不放棄與美國對抗，救火隊很有理由再次出手。

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