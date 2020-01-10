冧市新指標！特朗普又狂留言 小心短線美股危
2020年01月10日 21:22
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特朗普(Getty Images圖片)
冧市新指標又蠢蠢欲動！事緣美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶轉載帖子已達22個，高過「每日5個」的警戒線，有機會重演1月7日後的冧市局面，當日他短期內轉載帖子達15個，全球股市隨即在周三(8日)大幅波動。
美銀首席股票策略師Savita Subramanian去年9月表示，有新指標測市，並與特朗普有關！根據其統計，自2016年以來，每當特朗普在社交媒體Twitter帳戶發出超過35則帖子時，股市平均要跌0.09%，跌市機會達90%；若帖子低於5則，股市卻平均升0.05%，惟升市機會僅10%，即少說話不代表升市，而一多口就幾乎一定跌。
換言之，只要特朗普狂發文，股市就很大機會下跌。
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