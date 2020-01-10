美上月平均時薪升幅弱過預期　市場估今年減息一次

美國去年12月非農業職位增長14.5萬個，少過市場預期的16萬個，去年11月增長數字亦向下修訂為25.6萬個，期內失業率仍維持3.5%的半世紀低位，符預期。期內平均時薪按年升2.9%，升幅不但低於市場預期的3.1%，亦是自2018年7月以來首次低於3%。

總結去年全年，非農職位增長211萬個，為2011年以來最少。

非農數據公布後，市場仍預計聯儲局2020最多減息一次，最早在11月行動，目前機會為50%。聯邦基金利率期貨顯示，市場料本月維持利率不變的機會達89.8%，僅10.2%機會加息。

彭博經濟學家表示，薪金增速意外下滑至2018年7月以來新低，證明勞動力市場仍有空間，意味聯儲局在2020年大選前不太可能進一步收緊貨幣政策。

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