樓價UPDATES：美孚新邨兩房單位減價6%沽出

藍籌屋苑減價吸客，荔枝角美孚新邨兩房單位，減價6%售677萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城太湖閣高層G室兩房戶，實用面積約545方呎，以約23,000元放租約1個月，減價1,000元，獲外區家庭客以22,000元承租，實用呎租約40.4元，，業主於2007年9月以約296萬元購入，現享回報約8.9厘。

●北角富豪閣4座高層D室，實用面積720方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,275萬元承接，實用呎價17,708元，高於市價一成，原業主於2014年4月購入上址自住，當時作價861萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利約414萬元，單位期內升值約48%。

●大坑勵志大廈高層戶，實用面積345方呎，一房間隔，座向西面享煙花海景，獲區外上車客以693萬元承接，實用呎價20,087元，原業主於1995年8月以172萬元購入上址自住，持貨24年多帳面獲利521萬元，單位期內升值約3倍。

●銅鑼灣yoo Residence中層G室，實用面積約355方呎，為一房間隔，外望享城市樓景，於日前獲租客以20,000元承租，實用呎租約56元，業主在2013年11月以1,197.4萬元買入，現租出享租金回報率約2厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道15號高層K室，實用面積412方呎，兩房間隔，叫價約720萬元，經商議後降至677萬元沽，議減6%，實用呎價約16,432元，原業主於2011年6月以約360萬元購入，是次轉手帳面獲利約317萬元，升值約88%，屋苑本月至今暫錄約9宗買賣，平均呎價約13,350元。

●長沙灣泓景臺8座極高層A室兩房單位，實用面積約513方呎，以約19,000元放租約一個月，議價後減價1,000元，獲外區客以18,000萬元承租，實用呎租約35.1元，新租客為家庭客，業主於2002年9月以約194.2萬元購入，現享回報約11.1厘。

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新界區

●東涌映灣園本月累錄6宗買賣，單位2座高層C室，實用面積約520方呎，兩房戶間隔，望山景及海景，近日終獲買家以626萬元承接，實用呎價約12,038元，原業主在2015年5月以約514.5萬元買入，持貨約5年轉手帳面獲利約111.5萬元，賺價約22%。

●屯門叠茵庭8座高層A室，實用面積381方呎，日前獲區外客承租，月租11,000萬元，實用呎租28.9元，若以同類型單位現時的銀行估值價約556萬計算，該單位的租金回報為達2.4厘。

●屯門居屋兆康苑單日連錄3宗成交，包括S座中層5室，實用面積447方呎，兩房兩廳間隔，減價10萬，獲區內客於已補價自由市場以460萬元購入作自住或投資收租之用，實用呎價為10,291元，原業主於2009年以約107萬元購入，是次轉手帳面獲利高達353萬，單位升值逾3倍。

●屯門公屋良景邨良英樓高層9室，實用面積375方呎，兩房一廳間隔，日前獲一名區內白表客購入，未補價第二市場價售215萬元，實用呎價5,733元。

●天水圍居屋天盛苑O座低層7室，實用面積506方呎，兩房兩廳，減價10萬，於未補價第二市場獲白表客以395萬元購入自用，實用呎價7,806元。

●上水中心4座中層B室，實用面積350方呎，兩房間隔，月租開價約13,000元，日前零議價獲承租，實用呎租37.1元，業主則於2019年以538萬元購入單位，租出單位享約2.9厘租金回報。

●沙田第一城36座中層A室，實用面積478方呎，三房間隔，放盤三星期，原叫價790萬元，終以750萬元沽售，減價40萬元，減幅5.1%，實用呎價15,690元，原業主於2009年10月購入上址，當時作價303.8萬元，持貨10年多至今沽售，帳面獲利446.2萬元，單位期內升值約1.5倍。

●大圍盛世3座右翼中層A室，實用面積688方呎，套三房間隔，以月租25,800元租出，實用呎租37.5元，業主於2012年2月以679萬元購入，現享租金回報率4.6厘。

●西貢陳屋村雙號屋連天台戶，建築面積700方呎，兩房一廳間隔，望山景，連天台約700方呎，成交價710萬元，建築呎價10,143元，原業主於2010年8月以270萬元購入，持貨9年多至今沽售，帳面獲利440萬元，物業期內升值1.6倍。

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