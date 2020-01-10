【財經評論】樓市不振礙收入　結構財赤危機至

受內部社會動盪及外圍多重不明朗因素影響，香港經濟衰退加深！民眾對樓市的負擔能力每況愈下，成交早就陷入膠着狀態，由代理編製的樓價指數跌至9個半月最低，願意支付「辣招稅」入市的個案更寥寥可數，致使去年相關稅收驟減，加上佔政府庫房極大比重的賣地收入勢下滑，已敲響結構性財赤警號，長遠勢影響民生「派糖」政策，形勢甚為嚴峻。

數據顯示，去年各項「辣招稅」共錄2.28萬宗，按年大減近四成，涉及稅款僅約209億元，按年銳挫43%。值得留意的是，上月該類稅項僅1,286宗，按月再跌約26%，涉及稅額僅8.9億元，按月挫逾三成。若只計算住宅相關稅項，上月只涉338宗，按月暴瀉36%，為全年次低，意味着準買家入市心態明顯謹慎；當中，反映非本地買家的個案僅95宗，按月減近半，即「北水」力量也見疲憊。

由於香港土地珍貴，過往政府單靠賣地，就可獲取可觀收入。舉例來說，去年度政府收入約6千億元，當中賣地就佔去兩成，計及印花稅等樓市相關收入，就佔據整體約四成，之前3個財政年度也是這樣，當中個別更佔近半，可謂主宰着政府財政盈餘或赤字。

亦因如此，若回看2003年，由於受累「沙士」疫情，使該年度賣地收入僅佔整體約3%，財政赤字達400億元。如果以當時財赤佔本地生產總值(GDP)比例計，如今赤字隨時逾千億元，相對過萬億元的財政儲備，絕對稱不上安枕無憂。

簡而言之，若樓價大冧，地價必然跟隨，全港市民也會被株連，只要正在供樓的人士減少消費，最終會一環扣一環影響基層。就經濟而言，樓市相關行業包括建築等，佔據經濟增長比重達兩成，與貿易差不多，之後才是金融、公共服務，以及其他範疇。至於股市，地產相關股份佔恒生指數比重排第三，僅次於金融及電訊，對上一次樓價調整期是2015至2016年，當時恒指累瀉約一成，之後樓價重拾升勢，恒指亦大幅反彈。這正正反映樓市地位舉足輕重。

香港財政收入單一，稅基狹窄一直為人詬病，政府亦已警告本年度賣地收入勢減，財赤危機可謂釘在牆上，倘若經濟頹勢持續影響樓市購買力，結構性財赤勢必成形，原以為豐厚的財政儲備消耗殆盡只是時間問題。事到如今，社會重回正軌是必須且重中之重，試想若要擴闊稅基，必定禍及民生，屆時不止「上車」難，大眾可支配收入更會減少，真的能承受得起？

－－－－－－