5年後呢個亞洲國家嘅石油需求　竟然仲多過中國？

亞洲「三哥」印度近年發展加快，能源需求亦急速上升。外媒引述國際能源機構(IEA)的報告指，該國的石油需求將在未來十年的中期，即約2024至2026年期間，就會超越中國。

IEA的報告預測，至2024年，印度的石油需求會增至每日600萬桶，比之前十年增長36%。不過，由於預計該國的石油產量不會跟隨大幅飆升，意味該國對石油進口會更加依賴。

IEA更指，到2025年左右，中國的石油需求增長就會開始略低於印度，此後差距更逐步擴闊。

印度是世界第四大煉油國，亦是煉油淨出口國，而目前該國主要依靠中東地區供應石油，其中，伊拉克是對印度的最大的石油供應國。

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