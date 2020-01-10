標指今年料升多20%　專家：但目前不要入市

外國媒體報道，獨立金融研究公司Longview Economics的首席執行官Chris Watling表示，美股標指今年可能上漲10至20%，但未來幾周不是入市良機。

他表示，由於風險偏好已經變得「貪婪」，而市場「被自滿定價」，因此目前美股已接近「賣出」狀態。

然而考慮到央行的「慷慨」及美國經濟的「小周期」重新加速，2020年上半年市況會保持樂觀。

他指出，在這個經濟周期中，每當聯儲局擴大其資產負債表時，標指就會趨於走高，而每當它停止或收縮其資產負債表時，指數就會向橫向發展。而最近聯儲局又開始了資產負債表擴張。

標指市盈率約目前為18.6倍，遠高於過去五年平均水平16.7倍。Chris Watling卻稱，估值與該指數預期的12個月回報率沒有太大關係。

他續指，如果從相對角度來看，例如與高收益率債券及主權債比較，它(標指)的價格非常便宜。

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