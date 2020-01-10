【夜市直擊】道指升穿29000點大關 港夜期向好

美國就業數據欠理想，市場憧憬聯儲局繼續放水，美股道指升穿29,000點大關，高見29,003點，升46點，再創新紀錄；標指報3,278點，升3點或0.12%；納指報9,225點，升22點或0.24%。

非農就業數據是周五(10日)市場重點，美國勞工部公布的12月季調後非農就業人口增加14.5萬人，增幅為去年5月以來新低，並低過預期增加16.4萬人。12月失業率錄得3.5%，續創50年以來新低。期內平均時薪按年升2.9%，升幅不但低於市場預期的3.1%，亦是自2018年7月以來首次低於3%。總結去年全年，非農職位增長211萬個，為2011年以來最少。

非農數據公布後，市場仍預計聯儲局2020最多減息一次，最早在11月行動，目前機會為50%。聯邦基金利率期貨顯示，市場料本月維持利率不變的機會達89.8%，僅10.2%機會加息。

港股期指夜市向好，目前報28,729點，升63點，高水91點。歐洲亦轉升，英股目前升0.06%；德股升0.37%；法股升0.08%。

不過，獨立金融研究公司Longview Economics的首席執行官Chris Watling表示，美股標指今年可能上漲10至20%，但未來幾周不是入市良機。他表示，由於風險偏好已經變得「貪婪」，而市場「被自滿定價」，因此目前美股已接近「賣出」狀態。

【22:36】美國最新就業數據雖然差過預期，但美股3大指數開市又破頂，道指直逼29,000點，高見28,988點，升31點，但之後回軟；納指升31點，至9,234點；標指升4點，至3,279點。

花旗唱好晶片商Nvidia股價將跑贏同業，主要受惠於數據中心晶片需求強勁及該公司的併購活動。Nvidia股價早段升2.05%至247.99美元。

蘋果公司(Apple Inc.)股價周四創新高後，今日升0.47%至311.09美元。

－－－－－－