雅居樂斥逾4億人幣購海口市商業地

海南省海口市地塊位於海口市美蘭區，佔地面積約3.7萬平方米，預計總建築面積約9.2萬平方米，樓面地價為每平方米人民幣4,742元。地塊該區為海口市傳統主城區，定位為海南省行政商務及居住中心。

廣東省肇慶市兩幅地塊位於肇慶市肇慶新區，該區為珠三角聯通大西南各省區的重要交通樞紐。佔地面積合共約17.8萬平方米，預計總建築面積約46.1萬平方米，樓面地價約每平方米人民幣1,820元。

管理層相信，是次海口市新購的地塊將能與該市內旗下項目產生協同效應，進一步鞏固集團於海南區域的業務發展。另外，亦相信是次肇慶市新購地塊將能與其他鄰近城市的項目產生協同效應，進一步鞏固集團於華南區域的業務發展，將繼續以審慎而積極的態度尋求發展機遇，鞏固市場地位。

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