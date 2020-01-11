甘比減持盛京股份 料錄虧損近5億
2020年01月11日 00:03
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華置執董陳凱韻(右)再度減持盛京。左為華置前主席劉鑾雄。(資料圖片)
聯交所披露權益資料顯示，華人置業(00127)前主席劉鑾雄的配偶、兼公司現任執行董事陳凱韻(甘比)，周四(9日)在場外以平均每股6.5元減持9,000萬股盛京銀行(02066)H股。由於出售價遠遠低於陳凱韻於2017年3月向華置購入盛京銀行H股的價格，估計她今次減持錄得接近5億元虧損。
陳凱韻經過上述減持行動後，於盛京銀行H股的持股數量剩下約1.07億股，持股比重由8.42%，顯著降至4.57%。另一方面，聯交所披露權益資料顯示，中渝置地(01224)主席張松橋同樣於本周四以平均每股6.5元，增持盛京銀行9,000萬股H股。
華置早於2016年5月斥資約69.26億元，從內地地產發展商中國恒大(03333)購入超過5.77億股盛京銀行H股。不過，其後盛京銀行H股股價不斷下滑，截至2016年12月底止，華置因而錄得未變現之公平值變動虧損超過23.66億元。
及至2017年3月，華置宣布，將當時購入不足一年已帳面虧蝕超過20億元的該批逾5.77億股盛京銀行H股售予陳凱韻。不過，陳氏卻於2017年七7月短短一個星期內，兩度大手減持盛京銀行H股合共3.8億股，相當於從華置買入的股份數目約三分之二，當時估計她在兩宗交易合共虧損約20億元。
事實上，盛京銀行H股股價表現長期疲弱，昨日收報6.64元，跌0.9%，比起華置2016年5月買入時的每股平均作價，累瀉約44.66%。
至於華置本身業績亦長期欠佳，2018年全年溢利大幅倒退72.62%，連續四年錄得按年跌幅，撇除主要非現金項目收益後的核心溢利亦大降78.86%。
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