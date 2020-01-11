甘比減持盛京股份　料錄虧損近5億

及至2017年3月，華置宣布，將當時購入不足一年已帳面虧蝕超過20億元的該批逾5.77億股盛京銀行H股售予陳凱韻。不過，陳氏卻於2017年七7月短短一個星期內，兩度大手減持盛京銀行H股合共3.8億股，相當於從華置買入的股份數目約三分之二，當時估計她在兩宗交易合共虧損約20億元。

事實上，盛京銀行H股股價表現長期疲弱，昨日收報6.64元，跌0.9%，比起華置2016年5月買入時的每股平均作價，累瀉約44.66%。

至於華置本身業績亦長期欠佳，2018年全年溢利大幅倒退72.62%，連續四年錄得按年跌幅，撇除主要非現金項目收益後的核心溢利亦大降78.86%。

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