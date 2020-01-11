東方日報B1：西半山新盤RICHMOND入場費598萬

恒地THE RICHMOND位處西半山羅便臣道，間隔由開放式至兩房細單位。左為項目模型。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤首批單位全屬開放式及一房戶，全數價單售價低於1,000萬元，當中價單定價低於800萬元單位共有10伙，即買家可承做最多九成按揭保險，可以用較低首期入市。最平單位為3樓C室，首期僅60多萬元。

若扣除最高7%折扣優惠後，整批單位折實最高售價逾898.93萬元，折實呎價介乎28,160至33,096元。項目最快農曆新年前開售，料日後推出單位售價有上調空間。項目設於中環的展銷廳及示範單位，將於明早起開放予公眾參觀。

中原西半山首席營業董事李巍表示，THE RICHMOND開價克制，並估計項目日後呎租可達120元，將吸引投資者追捧，首批單位反應將理想，料加推單位具提價空間。而目前區內普遍二手物業平均呎價均逾3萬元，其中，瑧環近3.5萬元，懿峯更接近3.9萬元。

該盤屬低密度發展，提供33伙，當中包括26伙分層戶及7座洋房，分層單位主打三、四房大戶間隔，實用面積由704至1,239方呎，佔一半屬連平台或天台特色戶。洋房間隔為四至五房設計，並有前後花園及雙車位，實用面積介乎2,373至3,491方呎。據悉，項目無論設計及用料，均參考同系九龍塘同類豪宅盤畢架山峰，外牆亦採用大量石材打造。

至於萬科控股(香港)等合作發展的西營盤15 WESTERN STREET，周五首推50伙發售，即日沽出13伙，套現近1億元，最高呎價32,934元。一組持有香港身份證的外籍人士，買入中層C、D室兩伙，售價近1,400萬元，計劃作收租。資料顯示，該批開售單位日前截止接受認購，共獲逾260張入票，超購逾4.2倍。

另方面，各區續錄新盤高價成交。據一手銷售資訊網資料，市區重建局旗下啟德煥然壹居，日前售出H1座20樓G室，間隔三房連套房，實用面積657方呎，成交價1,276萬元，創項目歷來新高紀錄，呎價19,424元。

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