美股收市：道指跌133點　二萬九關受阻

美國最新就業數據欠理想，拖累3大指數周五自高位回落。道指收報28,823點，跌133點或0.46%，盤中曾升穿二萬九關後無以為繼；標指收報3,265點，跌9點或0.29%；納指收報9,178點，跌24點或0.27%。

全周計，道指、標指、納指分別累升0.66%、0.94%、1.75%。納指已經連升5周。

美國勞工部公布的12月季調後非農就業人口增加14.5萬人，增幅為去年5月以來新低，並低過預期增加16.4萬人。12月失業率錄得3.5%，續創50年以來新低。

期內平均時薪按年升2.9%，升幅不但低於市場預期的3.1%，亦是自2018年7月以來首次低於3%。總結去年全年，非農職位增長211萬個，為2011年以來最少。

獨立金融研究公司Longview Economics的首席執行官Chris Watling表示，美股標指今年可能上漲10至20%，但未來幾周不是入市良機。他表示，由於風險偏好已經變得「貪婪」，而市場「被自滿定價」，因此目前美股已接近「賣出」狀態。

不過，由美國個人投資者協會(AAII)進行的調查數據顯示，散戶對未來6個月的「樂觀情緒」已下降4.1個百分點，至33.1%，低於歷史平均的38%。相反，未來6個月的「熊市情緒」大升8個百分點，至29.9%。根據往績，這反映預示股市6個月仍然「安全」，因散戶往往睇錯市。

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