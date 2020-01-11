吉汽母企擬購占士邦經典座駕生產商Aston Martin
2020年01月11日 06:09
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「007」占士邦經典座駕。
英國《金融時報》報道指，吉利汽車(00175)母企浙江吉利控股集團正洽談收購「007」占士邦經典座駕生產商雅士頓馬田(Aston Martin Lagonda Global Holdings)。
雅士頓馬田股價周五急升15.32%，收報369.7便士。
雅士頓馬田上月表示，正在與潛在投資者進行談判。該公司早前公布上市後首個全年業績，其利潤嚴重下降，公開了其財務問題的嚴重性，包括未來四周可能需要債務融資，令其負債總額進一步升至逾10億英鎊。
報道引述消息指，吉利正在進行盡職調查，而雙方建立技術合作夥伴關係也可能是談判的結果。
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