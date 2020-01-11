中東開火：大摩料制裁伊朗對金屬價格影響有限
2020年01月11日 07:36
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(Getty Images圖片)
美國繼續向伊朗施壓，總統特朗普周五(10日)將發布行政命令，對伊朗鋼鐵行業、參與紡織、建築、製造及採礦行業人士及另外8名伊朗高層官員實施制裁。財長姆紐欽相信，有關行動將切斷對伊朗數以十億美元計的資金。
摩根士丹利認為，美國制裁伊朗的最新決定對全球金屬市場只會產生有限的影響，因為在多數金融市場，伊朗所佔的市佔率只有約1%。
大摩指出，雖然現有的制裁已對伊朗的金屬和採礦業產生一些影響，但新一輪制裁導致產出風險增加。伊朗每年生產陰極銅僅略高於30萬噸，佔全球精煉銅產量的1.4%，其中40%用於出口。
於2018年，伊朗生產3,600萬噸鐵礦石，其中47%用於出口，佔全球海運供應量的1%。至2019年，出口已降至產出的33%。
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